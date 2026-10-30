Empat Raperbup Bima Diharmonisasi, Dorong Regulasi Daerah yang Efektif & Tepat Sasaran

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bima secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (28/10).

Rapat harmonisasi ini untuk memastikan produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

Rapat dipimpin Kadiv PPPH Erbata Sri Muliantini, diikuti Tim Kerja Pengharmonisasian bersama perwakilan Pemkab Bima, antara lain BPKAD, BRIDA, Dinas PUPR, Bidang Aset, Kelompok Kerja Inovasi, dan Bagian Hukum.

Erbata Sri Muliantini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui fasilitasi pengharmonisasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Empat rancangan yang dibahas meliputi Raperbup tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2026–2029.

Kemudian Raperbup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan Daerah Berbasis Prediktif dan Partisipatif melalui PRIME-ROAD.

Terakhir Raperbup Perubahan Kedua atas Perbup Bima Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pembahasan Raperbup pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tim harmonisasi menekankan pentingnya keselarasan program riset dengan prioritas pembangunan daerah, kejelasan indikator keberhasilan, serta pembagian kewenangan antarperangkat daerah.