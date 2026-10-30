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Potensi IG Tourism Sumbawa Cukup Besar, Kemenkum NTB Turun Tangan

Jumat, 30 Oktober 2026 – 09:19 WIB
Potensi IG Tourism Sumbawa Cukup Besar, Kemenkum NTB Turun Tangan - JPNN.com Bali
Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB Puan Rusmayadi berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Rabu (28/10) lalu guna mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis (IG) dan pelindungan nama event daerah. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dinilai penting untuk menjaga keunikan produk lokal sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Rabu (28/10) lalu guna mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis (IG) dan pelindungan nama event daerah.

Menurut Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB Puan Rusmayadi, potensi produk khas Sumbawa perlu diinventarisasi untuk melihat peluang pelindungannya melalui IG.

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Selain itu, nama event yang memiliki identitas dan potensi komersial dapat dikaji untuk memperoleh pelindungan melalui pendaftaran Merek sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi yang berlangsung bersama Kepala Disporapar Sumbawa Tata Kostara juga membahas konsep GI Tourism.

GI Tourism memadukan integrasi produk berindikasi geografis dengan sektor pariwisata.

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Melalui pendekatan ini, keunikan produk, proses produksi, budaya, dan kearifan lokal dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata sekaligus memperluas promosi produk unggulan daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa pelindungan KI perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dinilai penting untuk menjaga keunikan produk lokal sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.
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TAGS   indikasi geografis IG Tourism Kabupaten Sumbawa Kemenkum NTB Disporapar Sumbawa kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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