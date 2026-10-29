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Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Raperda & Rapergub, Ini Catatannya

Kamis, 29 Oktober 2026 – 22:15 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Raperda & Rapergub, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/10).

Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini saat membuka rapat menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi memiliki keselarasan substansi, ketepatan dasar hukum, dan kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Lima rancangan regulasi yang dibahas mencakup Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTB.

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Kemudian Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Pelaksanaan Delegasi Kewenangan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terakhir Rapergub tentang Standar Harga Satuan.

Dalam pembahasan Raperda Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan, tim harmonisasi memberikan masukan terkait penyelarasan jangka waktu pelaksanaan dan peta jalan penyediaan fasilitas keselamatan jalan menjadi tiga tahun, yakni 2026–2028.

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Selain itu, pengaturan nomenklatur perangkat daerah juga perlu disesuaikan agar regulasi tetap relevan ketika terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan.

Pada Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi NTB, pembahasan difokuskan pada penguatan aspek pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran beserta keluarganya.

Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Raperda Rapergub harmonisasi pemprov ntb

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