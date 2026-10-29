Kemenkum NTB Sosialisasi HKI di Sumbawa Barat, Proses Kopi Rarak Roges Masuk IG

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelindungan kekayaan intelektual (KI) melalui Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan BRIDA Sumbawa Barat di Taliwang, Kamis (29/10).

Sosialisasi ini untuk memperkuat identitas dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah Kopi Rarak Ronges, yang tengah dalam proses pelindungan Indikasi Geografis (IG).

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menekankan produk unggulan, hasil penelitian, inovasi teknologi, dan kekayaan budaya masyarakat perlu memperoleh pelindungan yang sesuai agar dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah.

“Upaya ini penting untuk memperkuat identitas produk dan meningkatkan nilai tambahnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat setempat,” kata Kakanwil Risman Somantri.

Selain kopi, potensi seperti motif kain tenun, tari-tarian, dan kekhasan daerah lainnya perlu diidentifikasi serta dikaji untuk menentukan bentuk pelindungan KI yang tepat.

Kakanwil Risman menilai BRIDA dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan serta mengembangkan potensi tersebut melalui penelitian, kajian, dan pendampingan.

Hasil penelitian diharapkan dapat ditindaklanjuti hingga memperoleh pelindungan dan dimanfaatkan secara nyata.