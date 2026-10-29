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Kemenkum NTB Sosialisasi AHU Online: Fokus Legalitas UMK & Status Kewarganegaraan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:38 WIB
Kemenkum NTB Sosialisasi AHU Online: Fokus Legalitas UMK & Status Kewarganegaraan Anak - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita. Legalitas usaha dan kepastian status kewarganegaraan menjadi fokus Diseminasi Layanan AHU Online yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (29/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Legalitas usaha dan kepastian status kewarganegaraan menjadi fokus Diseminasi Layanan AHU Online yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (29/10).

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak memahami dan memanfaatkan layanan administrasi hukum secara mudah, cepat, dan mandiri.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita membuka kegiatan mewakili Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.

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Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah daerah, komunitas keluarga perkawinan campuran, serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Kakanwil Risman Somantri dalam sambutannya yang dibacakan Kadiv Anna Ernita mengatakan Perseroan Perorangan menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian.

Layanan ini membuka kesempatan bagi pelaku UMK untuk memiliki badan hukum melalui proses pendirian secara elektronik.

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Legalitas tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pelaku usaha untuk mengelola bisnis secara lebih tertib, membangun kepercayaan, dan memperluas peluang pengembangan usaha.

“Pendirian Perseroan Perorangan bukan semata-mata tentang mendapatkan sertifikat atau dokumen legalitas.

Legalitas usaha dan kepastian status kewarganegaraan menjadi fokus Diseminasi Layanan AHU Online yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (29/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri AHU AHU Online Kewarganegaraan UMK Kadiv Yankum Anna Ernita

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