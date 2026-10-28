Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 3 Mataram, Cegah Kenakalan Remaja

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar edukasi dan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMPN 3 Mataram, Rabu (28/10/2026).

Fokusnya adalah membangun kesadaran hukum sejak dini kepada pelajar untuk mencegah kenakalan remaja dan membentuk generasi muda yang bertanggung jawab.

‎Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Erbata Sri Muliatini.

Erbata Sri Muliatini dalam arahannya mengingatkan para siswa agar berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, terutama ketika bergaul dengan teman sebaya.

Ia menekankan agar siswa tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan berpotensi masuk ke ranah pidana karena dapat membawa konsekuensi serius serta merusak masa depan mereka.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa dan guru SMPN 3 Mataram sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menaati norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

‎‎Dalam pemaparannya, tim penyuluh hukum memberikan pemahaman mengenai kenakalan remaja serta pentingnya membangun pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab.

Para siswa juga diajak memahami konsekuensi dari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum.