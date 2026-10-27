Kemenkum NTB Sosialisasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online, Simak

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mendorong penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi praktik pinjaman online ilegal dan judi online.

Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal dan Judi Online di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru, Senin (26/10/2026).

Anggota DPRD NTB Rangga Danu Meinaga Adhitama mengatakan sosialisasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami substansi rancangan regulasi sekaligus menyampaikan kritik, saran, dan masukan.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi perlu diimbangi dengan langkah pencegahan terhadap pinjaman online ilegal dan perjudian online yang dapat memicu kerugian ekonomi, persoalan sosial, konflik keluarga, hingga mengancam masa depan generasi muda.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB Sitti Afina Desi Suryantini memaparkan hasil pengharmonisasian Raperda.

Termasuk usulan penyempurnaan judul menjadi Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Perjudian dan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Usulan tersebut mempertimbangkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama agar judul regulasi disusun secara singkat, jelas, dan mencerminkan substansi yang diatur.

Perubahan judul itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak berwenang.