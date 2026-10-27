JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Sosialisasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online, Simak

Kemenkum NTB Sosialisasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online, Simak

Selasa, 27 Oktober 2026 – 10:36 WIB
Kemenkum NTB Sosialisasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online, Simak - JPNN.com Bali
Suasana sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal dan Judi Online di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru, Senin (26/10/2026). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mendorong penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi praktik pinjaman online ilegal dan judi online.

Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal dan Judi Online di Lingkungan Marong, Kelurahan Karang Baru, Senin (26/10/2026).

Anggota DPRD NTB Rangga Danu Meinaga Adhitama mengatakan sosialisasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami substansi rancangan regulasi sekaligus menyampaikan kritik, saran, dan masukan.

Baca Juga:

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi perlu diimbangi dengan langkah pencegahan terhadap pinjaman online ilegal dan perjudian online yang dapat memicu kerugian ekonomi, persoalan sosial, konflik keluarga, hingga mengancam masa depan generasi muda.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB Sitti Afina Desi Suryantini memaparkan hasil pengharmonisasian Raperda.

Termasuk usulan penyempurnaan judul menjadi Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Perjudian dan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Baca Juga:

Usulan tersebut mempertimbangkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama agar judul regulasi disusun secara singkat, jelas, dan mencerminkan substansi yang diatur.

Perubahan judul itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Kemenkum NTB mendorong penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi praktik pinjaman online ilegal dan judi online.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri pinjol Pinjol Daring judi online dprd ntb Ranperda sosialisasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  2. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  3. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU