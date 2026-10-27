Lombok Jadi Host Indonesia Patent Awards 2026, Kakanwil Risman Buka Suara

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri pembukaan Penjurian Tahap II Indonesia Patent Awards (IPA) 2026 yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (26/10).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan paten dan hilirisasi hasil penelitian agar menghasilkan nilai tambah serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Ketua Panitia Indonesia Patent Awards 2026, Faisal Syamsuddin.

Faisal Syamsudin menyampaikan IPA 2026 bertujuan mengapresiasi inventor, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang menghasilkan serta mengembangkan invensi berbasis paten.

Sebanyak 63 peserta dinyatakan lulus ke penjurian tahap II yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 di Lombok, NTB.

Para finalis akan mempresentasikan invensinya di hadapan dewan juri, mencakup keunggulan teknologi, manfaat, potensi komersialisasi, dan peluang pengembangan.

Kakanwil Risman Somantri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah mempercayakan NTB sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan nasional ini.