JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Harmonisasi Raperda Jadi Perhatian Dirjen PP, Kakanwil Risman Sorot Hal Ini

Harmonisasi Raperda Jadi Perhatian Dirjen PP, Kakanwil Risman Sorot Hal Ini

Senin, 26 Oktober 2026 – 21:46 WIB
Harmonisasi Raperda Jadi Perhatian Dirjen PP, Kakanwil Risman Sorot Hal Ini - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas harmonisasi regulasi daerah melalui peningkatan koordinasi, kompetensi perancang, dan keterlibatan pimpinan.

Penguatan tersebut menjadi fokus pengarahan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.

Kegiatan ini diikuti Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri bersama Kepala Divisi PPPH Erbata Sri Muliatini dan jajaran secara daring, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

Pengarahan tersebut membahas penguatan kode etik dan kode perilaku Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dirjen PP Dhahana Putra juga membahas peningkatan kualitas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

Dhahana Putra menyampaikan lima fokus peningkatan kualitas harmonisasi.

Baca Juga:

Mulai dari penguatan kerja sama dan kolaborasi, optimalisasi keterlibatan pimpinan, peningkatan kompetensi perancang, inovasi pelayanan, serta pengendalian proses melalui mekanisme rollback untuk mencegah kesalahan berulang.

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui penyusunan analisis konsepsi sesuai format dan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025.

Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas harmonisasi regulasi daerah melalui peningkatan koordinasi, kompetensi perancang, dan keterlibatan pimpinan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ditjen PP Kemenkum Dirjen PP Dhahana Putra Kemenkum NTB Raperda harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi - JPNN.com Bali

    Bali United Kerap Dibobol di Menit Akhir, Johnny Jansen Janji Evaluasi

  2. Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Ini Kata Carlos Pena Setelah Persita Gagal Bungkam Bali United, Sentil Taktik

  3. Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang - JPNN.com Bali

    Jansen Kecewa Bali United Gagal Bungkam Persita, Sorot Kinerja Lini Belakang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU