Harmonisasi Raperda Jadi Perhatian Dirjen PP, Kakanwil Risman Sorot Hal Ini

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas harmonisasi regulasi daerah melalui peningkatan koordinasi, kompetensi perancang, dan keterlibatan pimpinan.

Penguatan tersebut menjadi fokus pengarahan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.

Kegiatan ini diikuti Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri bersama Kepala Divisi PPPH Erbata Sri Muliatini dan jajaran secara daring, Senin (26/10/2026).

Pengarahan tersebut membahas penguatan kode etik dan kode perilaku Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dirjen PP Dhahana Putra juga membahas peningkatan kualitas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

Dhahana Putra menyampaikan lima fokus peningkatan kualitas harmonisasi.

Mulai dari penguatan kerja sama dan kolaborasi, optimalisasi keterlibatan pimpinan, peningkatan kompetensi perancang, inovasi pelayanan, serta pengendalian proses melalui mekanisme rollback untuk mencegah kesalahan berulang.

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui penyusunan analisis konsepsi sesuai format dan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025.