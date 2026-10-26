Kakanwil Risman Ajak Jajaran Memperkuat Kolaborasi dan Akuntabilitas Kinerja ?

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mengajak seluruh jajaran memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Risman Somantri saat rapat koordinasi bersama jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Senin (26/10/2026).

‎Kakanwil ‎Risman menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara terencana, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pelaporan, dokumentasi, serta publikasi kegiatan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan sekaligus menyebarluaskan informasi mengenai kinerja organisasi kepada masyarakat.

‎‎“Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara resmi, dikoordinasikan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan melalui laporan.

Dokumentasi serta publikasi melalui media komunikasi, termasuk media sosial, juga penting agar kegiatan dan capaian kinerja dapat diketahui secara luas,” ujar Kakanwil Risman.

‎Kakanwil Risman juga membuka ruang bagi seluruh jajaran untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan usulan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan pegawai menjadi salah satu kunci dalam mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.