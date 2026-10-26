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Kemenkum NTB Genjot Literasi Hukum, Cegah Generasi Muda Terjerumus Judol

Senin, 26 Oktober 2026 – 20:55 WIB
Kemenkum NTB Genjot Literasi Hukum, Cegah Generasi Muda Terjerumus Judol - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi pemahaman hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VII SMPN 15 Mataram, Senin (26/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi pemahaman hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VII SMPN 15 Mataram, Senin (26/10).

Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelajar sekaligus mencegah dampak negatif game online dan judi online.

Tiga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, yakni M. Naufal Arifin, Hermanto, dan Samdani, hadir sebagai narasumber.

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Mereka menyampaikan materi bertajuk “Menjadi Remaja Keren tanpa Judi Online” dan “Bijak Bermain Game Online”.

Melalui materi tersebut, para siswa diajak memahami bahaya judi online serta pentingnya menggunakan teknologi secara bijak.

Edukasi ini juga menjadi upaya membekali pelajar agar mampu mengenali risiko aktivitas digital dan lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan internet.

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Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menekankan pentingnya edukasi hukum sejak usia sekolah sebagai langkah membangun kesadaran dan perilaku digital yang bertanggung jawab.

“Pelajar perlu dibekali pemahaman hukum sejak dini agar mampu membedakan aktivitas digital yang bermanfaat dan yang berisiko.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi pemahaman hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VII SMPN 15 Mataram, Senin (26/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri judol judi online game online SMPN 15 Mataram Literasi Hukum

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