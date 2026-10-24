Susur Hutan Adat & Rumah Kuno: Buka Jalan Pelindungan Hukum Budaya Bayan

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, menghadiri kegiatan “Jelajah Bayan: Menyusuri Alam, Mengenal Kearifan Lokal” di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini menjadi upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan, khususnya pelindungan komunitas adat Bayan yang memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal sebagai bagian penting dari identitas budaya Sasak.

Kakanwil Risman Somantri hadir didampingi Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita serta Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini.

Turut hadir Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa Bayan, serta para pemangku adat di Desa Bayan.

Mengusung tema “Menyusuri Alam, Mengenal Kearifan Lokal”, kegiatan ini melibatkan unsur pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), dan jurnalis.

Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebudayaan 2026, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya masyarakat adat Bayan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan dan pelepasan peserta di depan masjid kuno Bayan. Peserta kemudian menjelajahi hutan adat dan kawasan sawah terasering, dilanjutkan dengan kunjungan ke Kolam Mandala dan Rumah Adat Bayan Timur.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak mengenal lebih dekat hubungan masyarakat adat dengan alam, tradisi, serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijaga secara turun-temurun.