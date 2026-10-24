Kemenkum NTB Edukasi Bahaya Judol & Game Online di SMKN 4 Mataram, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum kepada siswa kelas X dan XI SMKN 4 Mataram melalui penyuluhan tentang bahaya judi online, game online, dan etika bermedia sosial, Jumat kemarin (23/10).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan SMKN 4 Mataram tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar.

Tujuannya agar mampu memanfaatkan teknologi dan media digital secara bijak serta bertanggung jawab.

Penyuluhan menghadirkan tiga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Ketiganya, yakni Muhammad Naufal Arifi dan Restu Dhika Rini selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda, serta Erniwati selaku Penyuluh Hukum Muda.

Materi yang disampaikan meliputi etika bermedia sosial, bahaya judi online, dan bijak bermain game online.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pentingnya membangun kesadaran hukum sejak usia sekolah, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Pelajar harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan mampu memilah informasi serta aktivitas di ruang digital.