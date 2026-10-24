Kemenkum NTB Sosialisasi Raperda Khas Warga, Gempur Pinjol Ilegal & Judol

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang kian meresahkan.

Salah satunya hadir dalam sosialisasi Raperda Provinsi NTB tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal dan Judi Online, Kamis (22/10) malam.

Sosialisasi yang digelar di Banjar Batu Dawe dan Lingkungan Kamasan tersebut melibatkan warga setempat secara interaktif.

Langkah ini menjadi bagian penting dari penyerap aspirasi publik agar pembentukan Perda dapat menjawab keresahan masyarakat di tingkat tapak.

Anggota DPRD NTB Rangga Danu Meinaga Adhitama menyampaikan sosialisasi merupakan bagian dari upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembentukan perda.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan materi muatan Raperda sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pinjaman online ilegal dan judi online.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya di Provinsi NTB.