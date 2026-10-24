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Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperkada Lombok Utara, Satu Dikembalikan Lagi

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 05:49 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperkada Lombok Utara, Satu Dikembalikan Lagi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri memimpin harmonisasi dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (22/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (22/10).

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pentingnya pengharmonisasian dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Menurut Kakanwil Risman, tahapan ini menjadi ruang untuk menelaah dan menyempurnakan substansi, rumusan, serta teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

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‎‎"Regulasi yang disusun tidak hanya harus selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah," ujar Kakanwil Risman.

‎Dua rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Kemudian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

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‎Kadiv PPPH Erbata Sri Muliantini menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Utara khususnya unsur pimpinan daerah yang hadir dalam proses pengharmonisasian.

‎‎"Keterlibatan unsur pimpinan daerah menjadi nilai tambah dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Anugerah Legislasi Daerah," kata Erbata Sri Muliantini.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pentingnya pengharmonisasian dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Raperkada Raperkada Lombok Utara pemkab lombok utara harmonisasi

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