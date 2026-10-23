Kakanwil Risman Edukasi KI Pelaku UMKM Perempuan, Dorong Naik Kelas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mengajak pelaku UMKM perempuan untuk sadar pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), terutama pendaftaran merek.

Pesan tersebut disampaikan dalam podcast Your Brand, Your Future yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) bersama TGEI dan RT4D, Kamis (22/10).

Menurut Kakanwil Risman, hak cipta sangat penting bagi pelaku UMKM perempuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperluas akses pasar.

Podcast ini digelar untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM perempuan, termasuk pengusaha penyandang disabilitas.

Mereka bisa belajar mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha dan akses ke pasar internasional.

Kakanwil Risman menjelaskan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar identitas produk, melainkan aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum.

Menurutnya, pelaku UMKM perlu memahami bahwa produk yang telah dikenal luas dan memiliki banyak pelanggan belum tentu menjamin kepemilikan merek apabila belum didaftarkan.

Tantangan peningkatan kesadaran akan perlindungan KI turut menjadi perhatian para narasumber.