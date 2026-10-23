JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Ikut Diskusi Strategi Kebijakan, Memperkuat Layanan Bantuan Hukum

Kemenkum NTB Ikut Diskusi Strategi Kebijakan, Memperkuat Layanan Bantuan Hukum

Jumat, 23 Oktober 2026 – 11:11 WIB
Kemenkum NTB Ikut Diskusi Strategi Kebijakan, Memperkuat Layanan Bantuan Hukum - JPNN.com Bali
Kepala BSK Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya perhatian dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10) kemarin.

DSK ini mengambil tema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bantuan hukum.

Baca Juga:

Khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara tersebut diikuti Kakanwil Risman Somantri, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.

Diskusi menghadirkan Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady.

Baca Juga:

Kepala BSK Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya perhatian dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Ia mengapresiasi analisis yang disusun secara sistematis dengan dukungan data dan wawancara mendalam untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan.

Kepala BSK Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya perhatian dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri BSK Hukum Kepala BSK Hukum Andry Indrady Layanan Bantuan Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik - JPNN.com Bali

    Queven Angkat Bicara Setelah Cetak Brace & Dipuji Johnny Jansen, Sentil Taktik

  2. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  3. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU