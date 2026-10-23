Kemenkum NTB Ikut Diskusi Strategi Kebijakan, Memperkuat Layanan Bantuan Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (22/10) kemarin.

DSK ini mengambil tema “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum”.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bantuan hukum.

Khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara tersebut diikuti Kakanwil Risman Somantri, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.

Diskusi menghadirkan Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady.

Kepala BSK Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya perhatian dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Ia mengapresiasi analisis yang disusun secara sistematis dengan dukungan data dan wawancara mendalam untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan.