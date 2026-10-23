Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperbup Lombok Timur, Dorong Regulasi Berkualitas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat harmonisasi empat rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten Lombok Timur, Kamis (22/10).

Rapat dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.

Rapat ini sebagai upaya memastikan rancangan peraturan yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Empat rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun dan Standar Harga Satuan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.

Kemudian Raperbup Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, Tim Kerja Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum NTB, Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, serta perangkat daerah selaku pemrakarsa rancangan.

Kakanwil Risman menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Timur beserta perangkat daerah yang telah hadir secara langsung dalam proses pengharmonisasian.

Ia menegaskan bahwa tahapan ini penting untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.