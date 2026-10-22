Kakanwil Risman Somantri Menghadiri Hari Santri 2026, Simak Pesannya

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat, Kamis (22/10).

Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri sekaligus memperkuat kontribusi generasi muda dalam pembangunan bangsa.

Upacara diikuti unsur Forkopimda Nusa Tenggara Barat, jajaran Kementerian Agama, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para santri dan dewan guru.

Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Santri 2026.

Dalam amanatnya, Menteri Agama menegaskan bahwa peringatan Hari Santri merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan upacara dan seremonial, harus melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian, karya dan kontribusi yang nyata bagi Indonesia,” kata Menteri Agama yang disampaikan melalui Zamroni Aziz.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya peran santri dalam mempersiapkan Indonesia menuju usia 100 tahun kemerdekaan pada 2045.

Santri didorong untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama dan akhlak mulia, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan inovasi, serta berperan dalam menjaga persatuan dan kemandirian bangsa.