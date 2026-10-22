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Kakanwil Risman Bertemu Bupati Lombok Tengah, Bawa Misi Penting, Simak

Kamis, 22 Oktober 2026 – 21:16 WIB
Kakanwil Risman Bertemu Bupati Lombok Tengah, Bawa Misi Penting, Simak - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja dengan Bupati Lalu Pathul Bahri, Rabu (21/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10).

Kunjungan ini disambut langsung Bupati Lalu Pathul Bahri beserta jajaran Pemkab Lombok Tengah.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kemenkum NTB dengan Pemkab Lombok Tengah.

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Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan berbagai program dan kebijakan di bidang hukum agar dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kakanwil Risman Somantri menyampaikan sejumlah program prioritas Kementerian Hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah.

Kemudian pembinaan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan pelayanan hukum.

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Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTB memiliki komitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum dan prinsip pelayanan publik yang berkualitas.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam memberikan pelayanan hukum, tetapi juga dalam mendukung penyusunan regulasi yang berkualitas,” kata Kakanwil Risman.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja dengan Bupati Lalu Pathul Bahri
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Pemkab Lombok Tengah Bupati Lalu Pathul Bahri kunjungan kerja

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