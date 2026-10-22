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Kemenkum NTB & Ditjen AHU Evaluasi DIPA 2026, Pastikan Anggaran Berdampak

Kamis, 22 Oktober 2026 – 20:36 WIB
Kemenkum NTB & Ditjen AHU Evaluasi DIPA 2026, Pastikan Anggaran Berdampak - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melaksanakan supervisi dan evaluasi anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2026, Rabu (21/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melaksanakan supervisi dan evaluasi anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2026, Rabu (21/10).

Kegiatan ini membahas capaian penyerapan anggaran, kendala pelaksanaan, serta langkah untuk mendukung pencapaian target kinerja pelayanan hukum.

Kabid Pelayanan AHU Puri Adriatik mengapresiasi pendampingan tim Ditjen AHU.

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Ia turut memaparkan capaian penyerapan anggaran dan kendala yang dihadapi untuk mendapatkan arahan penyelesaian.

Ketua Tim Ditjen AHU Fandyla Wahyu mengapresiasi penyerapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Kemenkum NTB yang dinilai telah berjalan dengan baik.

Ia mengingatkan agar setiap kendala segera dikoordinasikan dengan penanggung jawab anggaran di pusat.

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Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menekankan pentingnya menghubungkan pengelolaan anggaran dengan manfaat pelayanan bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang digunakan harus mendukung pelayanan hukum yang makin baik dan mudah diakses masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB bersama Ditjen AHU melaksanakan supervisi dan evaluasi anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2026, Rabu (21/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri NTB Ditjen AHU Evaluasi DIPA DIPA 2026

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