Kemenkum NTB Buka Edukasi KI, Dorong Ekonomi Kreatif Lombok Utara

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB kembali memberikan edukasi kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di Tanjung, Lombok Utara, Rabu (21/10).

Kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB tersebut membahas pelindungan merek, hak cipta, indikasi geografis, dan desain industri.

Kegiatan yang bertujuan melindungi karya dan memperkuat daya saing produk pelaku ekonomi kreatif ini sekaligus memberikan informasi fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha.

Kadiv Yankum Anna Ernita menekankan bahwa kreativitas merupakan aset ekonomi yang perlu dilindungi dan dikelola.

Pelindungan KI dapat memperkuat identitas produk, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan usaha.

Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB Baiq Denny Evita Darmiyana menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan 30 fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif pada 2026, khususnya untuk pendaftaran merek.

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Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budi Astuti menilai pertumbuhan pariwisata perlu diiringi penguatan legalitas dan pelindungan produk kreatif masyarakat agar usaha semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam sesi materi, Analis KI Imel Fega Putri dan Ahmad Meizar Rasyid menjelaskan jenis pelindungan, persyaratan, serta prosedur pengajuan KI.