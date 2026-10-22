JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Buka Edukasi KI, Dorong Ekonomi Kreatif Lombok Utara

Kemenkum NTB Buka Edukasi KI, Dorong Ekonomi Kreatif Lombok Utara

Kamis, 22 Oktober 2026 – 14:39 WIB
Kemenkum NTB Buka Edukasi KI, Dorong Ekonomi Kreatif Lombok Utara - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB kembali memberikan edukasi kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di Tanjung, Lombok Utara, Rabu (21/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB kembali memberikan edukasi kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di Tanjung, Lombok Utara, Rabu (21/10).

Kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB tersebut membahas pelindungan merek, hak cipta, indikasi geografis, dan desain industri.

Kegiatan yang bertujuan melindungi karya dan memperkuat daya saing produk pelaku ekonomi kreatif ini sekaligus memberikan informasi fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

Kadiv Yankum Anna Ernita menekankan bahwa kreativitas merupakan aset ekonomi yang perlu dilindungi dan dikelola.

Pelindungan KI dapat memperkuat identitas produk, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan usaha.

Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB Baiq Denny Evita Darmiyana menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan 30 fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif pada 2026, khususnya untuk pendaftaran merek.

Baca Juga:

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budi Astuti menilai pertumbuhan pariwisata perlu diiringi penguatan legalitas dan pelindungan produk kreatif masyarakat agar usaha semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam sesi materi, Analis KI Imel Fega Putri dan Ahmad Meizar Rasyid menjelaskan jenis pelindungan, persyaratan, serta prosedur pengajuan KI.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di Tanjung, Lombok Utara, Rabu (21/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB kekayaan intelektual Edukasi KI lombok utara ekonomi kreatif Kadiv Yankum Anna Ernita Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  2. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

  3. Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU