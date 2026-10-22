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Kemenkum NTB Edukasi Warga Masbagik Utara Baru, Memperkuat Peran Paralegal Desa

Kamis, 22 Oktober 2026 – 09:32 WIB
Kemenkum NTB Edukasi Warga Masbagik Utara Baru, Memperkuat Peran Paralegal Desa - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar penyuluhan hukum di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (21/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Kanwil Kemenkum NTB menggelar penyuluhan hukum di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (21/10).

Kegiatan yang digelar di aula kantor desa dan diikuti perangkat desa dan anggota PKK ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan saat menghadapi persoalan hukum

Materi yang disampaikan mencakup layanan bantuan hukum, peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa, serta ketertiban umum.

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Kepala Desa Masbagik Utara Baru Khaerul Ihsan mengapresiasi pendampingan Kanwil Kemenkum NTB.

Ia menilai keberadaan Posbakum bermanfaat bagi warga yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum.

Penyuluh Hukum Ahli Madya Rusmiati menekankan pentingnya pembinaan Posbakum dan penguatan peran paralegal agar masyarakat semakin mudah mengakses keadilan.

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Penyuluh Hukum Ahli Madya Irwan Kusdiharto kemudian memberikan penjelasan tentang layanan bantuan hukum.

Peserta juga mendapat kesempatan bertanya langsung mengenai persoalan hukum.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar penyuluhan hukum di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (21/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Desa Masbagik Utara Baru lombok timur Posbankum paralegal

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