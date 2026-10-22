Kakanwil Risman Pimpin Rakor Pelayanan Publik, Minta Dokumen RTL Wajib Rampung

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Koordinasi Pemenuhan Lembar Pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Rabu (21/10) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi perbaikan sekaligus memastikan kelengkapan data dukung dari masing-masing bagian, bidang, dan kelompok kerja (Pokja).

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang harus dievaluasi secara berkala.

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Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB secara umum telah berjalan dengan baik.

Namun, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian bersama sebagai dasar perbaikan.

“Setiap kesempatan evaluasi harus menjadi momentum untuk berbenah.

Rencana tindak lanjut perlu disusun secara cermat dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kelengkapan dokumen bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” kata Kakanwil Risman Somantri.