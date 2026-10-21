Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Tujuh Raperbup BLUD Lombok Tengah

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lombok Tengah terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rabu (21/10).

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri saat membuka rapat menegaskan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎‎"Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," ujar Kakanwil Risman Somantri.

‎‎Ia menekankan regulasi yang disusun harus memiliki landasan hukum yang tepat, dapat diterapkan secara efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

‎‎Tujuh Raperbup yang dibahas meliputi pengelolaan pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya, remunerasi, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, investasi, utang atau pinjaman, pengadaan barang dan jasa.

Lalu Raperbup tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana bisnis dan anggaran BLUD.

‎Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Tengah Hafsah Idiyanti menjelaskan urgensi pengaturan pengelolaan pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya.

Regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi BLUD untuk merekrut tenaga kesehatan guna memenuhi kekurangan tenaga di puskesmas, termasuk 11 jenis tenaga yang belum terpenuhi.