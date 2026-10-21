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Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Rancangan Regulasi, Cegah Tumpang Tindih Aturan

Rabu, 21 Oktober 2026 – 21:52 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Rancangan Regulasi, Cegah Tumpang Tindih Aturan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri memimpin harmonisasi lima rancangan regulasi Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi lima rancangan regulasi Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika ini membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).

Harmonisasi ini untuk mencegah tumpang tindih aturan dan memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

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Harmonisasi ini sekaligus untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

“Harmonisasi penting dilakukan agar peraturan daerah tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

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Melalui proses ini, kami memastikan setiap rancangan regulasi memiliki keselarasan, kepastian hukum, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kakanwil Risman Somantri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang hadir sebagai pemrakarsa.

Kanwil Kemenkum NTB melakukan harmonisasi lima rancangan regulasi Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Regulasi harmonisasi Raperbup Raperda Pemkab Sumbawa Barat

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