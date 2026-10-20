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Kakanwil Risman Somantri Lantik Enam Pejabat Nonmanajerial, Beri Pesan Menohok

Selasa, 20 Oktober 2026 – 21:22 WIB
Kakanwil Risman Somantri Lantik Enam Pejabat Nonmanajerial, Beri Pesan Menohok - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat nonmanajerial, Selasa (20/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat nonmanajerial, Selasa (20/10).

Sebanyak enam pegawai resmi diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sebagai bagian dari pengembangan karier dan penguatan kompetensi aparatur.

Pelantikan dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri dan dihadiri Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, jajaran pegawai, serta keluarga pegawai yang dilantik.

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Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Enam pegawai yang dilantik terdiri atas I Nyoman Budi dan Handia Fahrurrozi sebagai Analis Anggaran Ahli Pertama.

Kemudian Heriyani sebagai Perencana Ahli Pertama serta Heru Iswandi, I Nengah Bambang Winata, dan Theresia Epifanie sebagai Analis Hukum Ahli Pertama.

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Kakanwil Risman Somantri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk kepercayaan organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jadikan momentum ini sebagai awal untuk memperkuat komitmen, mengembangkan kompetensi, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi organisasi,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat nonmanajerial, Selasa (20/10).
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Kemenkum NTB Pejabat Nonmanajerial Analis Anggaran Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama Analis Hukum Ahli Pertama

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