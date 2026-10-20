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Kemenkum NTB Ikut DSK, Evaluasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Selasa, 20 Oktober 2026 – 19:07 WIB
Kemenkum NTB Ikut DSK, Evaluasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat - JPNN.com Bali
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang membahas Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Selasa (20/10).

Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkum Bengkulu tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady.

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Andry Indrady mengapresiasi pelaksanaan kajian dan keterbukaan dalam mendiskusikan hasil analisis kebijakan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kantor wilayah, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Negara harus memastikan bantuan hukum benar-benar hadir bagi masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, bukan sekadar menyediakan norma dan anggaran,” kata Andry Indrady.

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Ia juga menyoroti pentingnya penguatan metodologi, sinkronisasi temuan dan simpulan, serta dukungan data yang memadai agar rekomendasi yang dihasilkan semakin kuat secara ilmiah dan tetap sesuai dengan kewenangan hukum yang berlaku.

Dalam diskusi tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai hasil Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021.

Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang membahas Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021
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TAGS   Kemenkum NTB BSK Hukum Kepala BSK Hukum Andry Indrady Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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