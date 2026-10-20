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Harmonisasi Tiga Rapergub NTB Banyak Catatan, Ini Kata Kakanwil Risman

Selasa, 20 Oktober 2026 – 18:51 WIB
Harmonisasi Tiga Rapergub NTB Banyak Catatan, Ini Kata Kakanwil Risman - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri memimpin harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/10). Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/10).

Harmonisasi ini difokuskan pada penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan regulasi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri membuka kegiatan didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatni.

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Kakanwil Risman Somantri menyampaikan apresiasi kepada Pemprov NTB selaku pemrakarsa yang terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum NTB merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, selaras, dan memberikan kepastian hukum," ujar Kakanwil Risman Somantri.

Kakanwil Risman juga meminta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan pendampingan secara profesional dan komprehensif.

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Harapannya hasil harmonisasi menghasilkan regulasi yang operasional, implementatif, dan memiliki kualitas normatif yang baik.

Kepada perangkat daerah pemrakarsa, ia berharap pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan bersama demi menghadirkan produk hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi tiga Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/10).
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TAGS   harmonisasi Rapergub NTB Kemenkum NTB pemprov ntb Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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