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Penyuluh Hukum Edukasi Pelajar SMPN 15 Mataram, Cegah Judol Sejak Dini

Selasa, 20 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Penyuluh Hukum Edukasi Pelajar SMPN 15 Mataram, Cegah Judol Sejak Dini - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Mataram, Senin (19/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Mataram, Senin (19/10).

Kegiatan yang berlangsung di Aula SMPN 15 Mataram ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pelajar mengenai penggunaan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, para wali kelas, serta seluruh siswa kelas VIII SMPN 15 Mataram.

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Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengajak para siswa untuk mengikuti kegiatan dengan saksama serta memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil Kemenkum NTB beserta jajaran atas pelaksanaan edukasi hukum yang dinilai penting untuk membekali siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media digital.

Hadir sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB Nurul Fatima; Baiq Sri Hartati, Penyuluh Hukum Ahli Madya serta Supardi, Penyuluh Hukum Muda.

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Ketiganya menyampaikan materi mengenai etika bermedia sosial, bahaya judi online, serta pentingnya bersikap bijak dalam bermain game online.

Dalam pemaparannya, para penyuluh hukum menekankan pentingnya kemampuan pelajar untuk memilah informasi, menjaga etika saat berinteraksi di media sosial, serta mengenali risiko aktivitas digital yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum dan literasi digital kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Mataram, Senin (19/10).
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TAGS   Penyuluh Hukum Kemenkum NTB SMPN 15 Mataram judi online Edukasi Hukum judol Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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