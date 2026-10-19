Pisah Sambut Pejabat Kemenkum NTB, Momentum Memperkuat Sinergi Pelayanan Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) di Ballroom Hotel Aston Inn Mataram, Senin (19/10).

Momentum pergantian kepemimpinan ini menjadi awal penguatan sinergi dan komitmen peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam acara tersebut, Risman Somantri resmi menggantikan I Gusti Putu Milawati sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB.

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Milawati selanjutnya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali. Jabatan Kepala Divisi P3H yang sebelumnya diemban Edward James Sinaga, kini dipercayakan kepada Erbata Sri Muliatini.

Edward James Sinaga selanjutnya bertugas sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Kakanwil Risman Somantri menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk melanjutkan pengabdian sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh jajaran dan mitra kerja.

"Menerima amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi saya.

Saya menyadari bahwa amanah ini tidak dapat dijalankan seorang diri," ujar Kakanwil Risman Somantri.