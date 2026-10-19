Kemenkum NTB Diingatkan Pentingnya Keamanan Siber dan Profesionalisme ASN

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima pengarahan dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma), serta Kepala Biro SDM, Senin (19/10).

Kegiatan ini diikuti Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini serta Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Kepala Pusdatin Kementerian Hukum Rifqi Adrian Kriswanto menyampaikan sosialisasi kesadaran keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menekankan pentingnya keamanan siber dalam mendukung transformasi digital.

Ia menjelaskan bahwa ancaman siber yang semakin kompleks menuntut peningkatan kesadaran dan kewaspadaan seluruh pegawai dalam menjaga keamanan data serta sistem informasi kementerian.

Keamanan SPBE bukan hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi, melainkan tanggung jawab bersama melalui kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, penggunaan perangkat lunak yang legal, serta penerapan langkah-langkah perlindungan sistem secara berkelanjutan.

Kepala Biro Hukerma Ronald Lumbuun menekankan pentingnya partisipasi aktif pegawai dalam mendukung berbagai program dan kegiatan Kementerian Hukum, termasuk PASTI ADA SOLUSI.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga profesionalisme dalam ruang digital.

Insan humas didorong untuk terus meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan konten yang informatif, menarik, dan berkualitas sehingga mampu memperluas jangkauan informasi serta membangun citra positif Kementerian Hukum di tengah masyarakat.