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Hari Kebudayaan NTB: Kakanwil Risman Dorong Perlindungan Hak Cipta Karya Seni

Minggu, 18 Oktober 2026 – 15:54 WIB
Hari Kebudayaan NTB: Kakanwil Risman Dorong Perlindungan Hak Cipta Karya Seni - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri pementasan atraksi budaya Nusa Tenggara Barat serangkaian Hari Kebudayaan di Gedung Teater Taman Budaya Sabtu (17/10) malam. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri pementasan atraksi budaya Nusa Tenggara Barat serangkaian Hari Kebudayaan di Gedung Teater Taman Budaya, Sabtu (17/10) malam.

Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengusung tema “Budaya Hidup, Indonesia Berdaya (Berakar, Bertumbuh, Berbuah) untuk NTB Makmur Mendunia”.

Acara ini menjadi ruang apresiasi bagi seni dan tradisi daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan NTB.

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Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Provinsi NTB dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB.

Hadir juga Ketua TP PKK Provinsi NTB, serta para staf ahli, asisten, kepala biro, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Turut hadir perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, BNN dan perwakilan Ombudsman.

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Hadir pula para rektor perguruan tinggi, organisasi profesi, seniman, budayawan, serta mitra pendukung kegiatan.

Di antaranya perwakilan ITDC Mandalika, Bank NTB Syariah, BPR Syariah NTB, BSI Area NTB, dan PT Narmada Awet Muda.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri pementasan atraksi budaya Nusa Tenggara Barat serangkaian Hari Kebudayaan, Sabtu (17/10) malam.
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TAGS   Hari Kebudayaan NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri NTB Kemenkum NTB hak cipta Perlindungan Kekayaan Intelektual Gedung Teater Taman Budaya

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