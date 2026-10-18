Hari Kebudayaan NTB: Kakanwil Risman Dorong Perlindungan Hak Cipta Karya Seni

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menghadiri pementasan atraksi budaya Nusa Tenggara Barat serangkaian Hari Kebudayaan di Gedung Teater Taman Budaya, Sabtu (17/10) malam.

Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengusung tema “Budaya Hidup, Indonesia Berdaya (Berakar, Bertumbuh, Berbuah) untuk NTB Makmur Mendunia”.

Acara ini menjadi ruang apresiasi bagi seni dan tradisi daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan NTB.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Provinsi NTB dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB.

Hadir juga Ketua TP PKK Provinsi NTB, serta para staf ahli, asisten, kepala biro, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Turut hadir perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, BNN dan perwakilan Ombudsman.

Hadir pula para rektor perguruan tinggi, organisasi profesi, seniman, budayawan, serta mitra pendukung kegiatan.

Di antaranya perwakilan ITDC Mandalika, Bank NTB Syariah, BPR Syariah NTB, BSI Area NTB, dan PT Narmada Awet Muda.