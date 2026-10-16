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Menkum Supratman Pangkas 195 Permenkum Jadi 34, Dorong Regulasi Berbasis Bukti

Jumat, 16 Oktober 2026 – 21:03 WIB
Menkum Supratman Pangkas 195 Permenkum Jadi 34, Dorong Regulasi Berbasis Bukti - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penataan peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan, dan membawa manfaat bagi masyarakat dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, Kamis (15/10/2026). Foto: Kemenkum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penataan peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, Kamis (15/10/2026).

Penataan regulasi merupakan bagian dari agenda reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkoba.

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Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan regulasi berbasis bukti, adaptif dan berdampak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

“Penyederhanaan peraturan perundang-undangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkum Supratman.

Menurut Menkum Supratman, peraturan yang tumpang tindih, tidak sesuai kebutuhan, atau sulit dilaksanakan dapat memperumit pelayanan dan perizinan, meningkatkan biaya masyarakat serta dunia usaha, dan menghambat investasi.

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Oleh karena itu, penataan harus mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas pembentukan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Menkum Supratman menekankan pentingnya analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk memastikan setiap peraturan benar-benar diperlukan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penataan peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan
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TAGS   Kemenkum RI Menkum Supratman Andi Agtas Permenkum Kemenkum NTB

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