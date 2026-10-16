Kemenkum NTB Ikut Forum PASTI ADA SOLUSI, Sorot Paspor hingga Sistem Notaris

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 21 secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (16/10).

Kegiatan ini menjadi wadah penyampaian pengaduan, aspirasi, dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum.

Kegiatan ini sekaligus jadi sarana evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Kakanwil Risman Somantri hadir didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran.

Kehadiran jajaran pimpinan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mengikuti perkembangan penanganan pengaduan pelayanan publik.

Mereka bisa menyerap informasi mengenai kebijakan dan perbaikan layanan, serta memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Forum dibuka oleh Sekjen Kementerian Hukum Nico Afinta.

Nico menyampaikan bahwa pembenahan dan pengembangan layanan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.