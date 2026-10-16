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Karya Seni Sangkareang Resmi Mengantongi Hak Cipta, Kakanwil Risman Buka Suara

Jumat, 16 Oktober 2026 – 20:07 WIB
Karya Seni Sangkareang Resmi Mengantongi Hak Cipta, Kakanwil Risman Buka Suara - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menyerahkan dua sertifikat pencatatan hak cipta kepada Pemkot Mataram, yakni Sangkareang & Sangkareang Mentaram saat pembukaan Sasaka Mataram Tosan Aji Festival 2026 di Art Market Sayang-Sayang, Kota Mataram, Jumat (16/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pelindungan kekayaan intelektual menjadi langkah penting dalam menjaga keaslian karya seni sekaligus mencegah klaim oleh pihak lain.

Hal ini terjadi ketika Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menyerahkan dua sertifikat pencatatan hak cipta kepada Pemkot Mataram

Kakanwil Risman Somantri menyerahkan sertifikat tersebut kepada Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mataram Lalu Martawang.

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Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung pada pembukaan Sasaka Mataram Tosan Aji Festival 2026 di Art Market Sayang-Sayang, Kota Mataram, Jumat (16/10).

Dua sertifikat tersebut mencakup ciptaan kategori seni rupa berjudul “Sangkareang Mentaram” dan “Sangkareang”.

Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas karya seni sekaligus memperkuat pelindungan kekayaan intelektual yang memiliki nilai budaya dan menjadi identitas daerah.

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Festival dengan tema “Merawat Pusaka, Melestarikan Budaya, Menguatkan Pariwisata” menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pelestarian warisan budaya, pelindungan kekayaan intelektual, dan pengembangan pariwisata daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menyampaikan pencatatan hak cipta merupakan langkah penting dalam memberikan pelindungan hukum.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menyerahkan dua sertifikat pencatatan hak cipta kepada Pemkot Mataram, yakni Sangkareang & Sangkareang Mentaram
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TAGS   karya seni Sangkareang Sangkareang Mentaram hak cipta Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri pemkot mataram

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