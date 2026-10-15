Kemenkum NTB Ikut DSK Pengesahan Koperasi, Dorong Penguatan Kebijakan Berkelanjutan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Analis Kebijakan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar Kemenkum Sulawesi Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10).

DSK untuk menghimpun masukan dan penyempurnaan kebijakan ini mengusung tema “Dari Percepatan Menuju Keberlanjutan: Penguatan Pengesahan Koperasi”.

Kegiatan ini menjadi forum diseminasi hasil analisis evaluasi dampak Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang didasarkan pada kajian kuat, data terverifikasi, dan kondisi faktual di lapangan.

“Setiap kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum harus lahir dari kajian yang kuat, bukan sekadar formalitas.

Hasil analisis dari daerah memiliki peran strategis sebagai bahan baku pengambilan keputusan di tingkat pusat,” kata Andry Indrady.

Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap efektivitas prosedur, kejelasan persyaratan, pemanfaatan sistem elektronik, serta koordinasi antarinstansi.

Hal ini untuk memastikan kebijakan pengesahan koperasi benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian hukum.