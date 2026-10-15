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Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwali RAD PUG Kota Bima 2027–2031, Ini Catatannya

Kamis, 15 Oktober 2026 – 17:48 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwali RAD PUG Kota Bima 2027–2031, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031, Kamis (15/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031, Kamis (15/10).

Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi memiliki kesesuaian substansi dan teknik penyusunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB tersebut dibuka oleh Kakanwil Risman Somantri secara daring melalui Zoom.

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Kakanwil Risman mengapresiasi kehadiran Pemerintah Kota Bima beserta perangkat daerah dalam kegiatan harmonisasi ini.

Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kakanwil Risman.

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Ia berharap regulasi yang disusun dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender, terarah, dan berkelanjutan.

Kepala Bagian Hukum Kota Bima Ahsanurrahman mengatakan RAD PUG disusun untuk pedoman pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penganggaran pembangunan daerah.

Kemenkum NTB mengharmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031, Kamis (15/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri kota bima Pemkot Bima harmonisasi Raperwali RAD PUG Kota Bima

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