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Kakanwil Risman Hadir di Forum BPHN, Siap Akselerasi Pembangunan Hukum Daerah

Rabu, 14 Oktober 2026 – 16:32 WIB
Kakanwil Risman Hadir di Forum BPHN, Siap Akselerasi Pembangunan Hukum Daerah - JPNN.com Bali
Kepala BPHN Min Usihen dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan program bantuan hukum dan penguatan pembinaan hukum di daerah saat membuka forum BPHN, Rabu (14/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Forum Nasional Pembangunan Hukum yang digelar di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (14/10).

Kegiatan ini menjadi forum penyampaian arahan strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan program pembangunan hukum di wilayah.

Khususnya pada bidang pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

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Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri hadir secara langsung didampingi Kadiv PPPH Erbata Sri Muliatini.

Forum tersebut diikuti oleh Kepala BPHN, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum se-Indonesia.

Kepala BPHN Min Usihen dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan program bantuan hukum dan penguatan pembinaan hukum di daerah.

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"Optimalisasi program bantuan hukum harus didukung monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH), strategi percepatan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Selain itu, pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta percepatan pelatihan paralegal juga menjadi kunci utama," ujar Kepala BPHN Min Usihen.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Forum Nasional Pembangunan Hukum yang digelar di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (14/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri BPHN Forum BPHN Kepala BPHN Min Usihen Badan Pembinaan Hukum Nasional

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