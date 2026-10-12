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Kakanwil Risman Bertemu Gubernur NTB, Memperkuat Sinergi Kelembagaan

Senin, 12 Oktober 2026 – 21:16 WIB
Kakanwil Risman Bertemu Gubernur NTB, Memperkuat Sinergi Kelembagaan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri bersilaturahmi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Senin (12/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri bersilaturahmi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Senin (12/10).

Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi kelembagaan antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Risman Somantri didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

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Silaturahmi ini sekaligus menjadi momentum perkenalan Risman Somantri sebagai Kepala Kanwil Kemenkum NTB yang baru.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan ucapan selamat datang.

Ia berharap hubungan kerja sama antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi NTB dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

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Menanggapi sambutan tersebut, Risman Somantri menyampaikan terima kasih dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurut Risman Somantri, sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program hukum berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri bersilaturahmi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Senin (12/10).
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Kemenkum NTB NTB Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal

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