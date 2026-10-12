Kemenkum NTB Edukasi Pelajar SMPN 15 Mataram, Cegah Judi Online Sejak Dini

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum dan literasi digital kepada murid kelas IX SMPN 15 Mataram, Senin (12/10).

Kemenkum NTB meyakini kesadaran hukum sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya judi online (judol) dan penggunaan teknologi digital yang tidak bijak.

Kegiatan yang berlangsung di Aula SMPN 15 Mataram tersebut menghadirkan tiga Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Di antaranya Ni Made Arie Satyani, Penyuluh Hukum Ahli Madya; Restu Dhika Rini, Penyuluh Hukum Ahli Muda dan dan Erniwati, Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Para narasumber menyampaikan materi mengenai etika bermedia sosial, bahaya judi online, serta bijak bermain game online. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti para murid dengan antusias.

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, menegaskan pentingnya membekali pelajar dengan pemahaman hukum dan literasi digital agar mampu mengenali risiko serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Melalui edukasi ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap para pelajar semakin sadar hukum, cakap digital, dan mampu menghindari aktivitas daring yang dapat merugikan diri sendiri maupun masa depan mereka. (jpnn)