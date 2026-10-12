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Kemenkum NTB Bawa Inovasi Dashboard KOPERATIF, Genjot Perda Berkualitas

Senin, 12 Oktober 2026 – 17:30 WIB
Kemenkum NTB Bawa Inovasi Dashboard KOPERATIF, Genjot Perda Berkualitas - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri memimpin Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Senin (12/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Senin (12/10).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah yang terarah, terpadu, dan berkualitas.

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Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri menegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat, skala prioritas, kewenangan daerah, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Penyamaan persepsi dan koordinasi yang berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan regulasi daerah,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Ia juga menekankan perlunya kajian yang memadai serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat dalam setiap usulan rancangan peraturan daerah.

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Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pahittiartik selaku moderator, menggarisbawahi pentingnya penyusunan Propemperda secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyoroti perlunya penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar proses perencanaan regulasi dapat berjalan lebih tertib, terencana, dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Senin (12/10).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Perda Raperda Propemperda 2026–2027

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