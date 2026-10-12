Kakanwil Risman Pimpin Apel Pagi, Sentil Disiplin, Integritas & Loyalitas Pegawai

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Risman Somantri memimpin apel pagi perdana bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum NTB, Senin (12/10).

Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi Risman untuk menyampaikan arahan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Risman Somantri menegaskan bahwa seluruh pegawai merupakan bagian dari satu tim yang memiliki tujuan bersama.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi, komunikasi, dan kerja sama yang baik agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja bersama.

Mari saling mendukung, membangun komunikasi yang baik, dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” ujar Kakanwil Risman Somantri.

Selain menekankan pentingnya kerja sama, Risman juga mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga disiplin, integritas, dan loyalitas dalam bekerja.

Ketiga nilai tersebut menjadi landasan penting bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional, menjaga kepercayaan, serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.