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Kemenkum NTB Edukasi UMKM Lombok Barat, Fokus Pelindungan KI di Era Digital

Senin, 12 Oktober 2026 – 16:48 WIB
Kemenkum NTB Edukasi UMKM Lombok Barat, Fokus Pelindungan KI di Era Digital - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB memperkuat pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) di era digital di Pusat Belajar Guru (PBG) Kabupaten Lombok Barat, Senin (12/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB memperkuat pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) di tengah perkembangan pemasaran digital dan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).

Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangkaian Pelatihan Digital Marketing dan Pemanfaatan AI Tahun Anggaran 2026 bertempat di Pusat Belajar Guru (PBG) Kabupaten Lombok Barat, Senin (12/10).

Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat ini menghadirkan Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Linda Maya Sastra, sebagai narasumber.

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Dalam paparannya, Linda mengangkat tema “Kenali, Daftar, dan Lindungi Kekayaan Intelektual-mu” dengan menitikberatkan pada pentingnya legalitas dan pelindungan hukum atas identitas usaha serta hasil kreativitas pelaku UMKM.

Linda Maya Sastra menjelaskan enam jenis kekayaan intelektual, meliputi merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).

Secara khusus, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi merek sebagai identitas dan pembeda produk, sarana promosi, penjamin reputasi, aset ekonomi, serta fondasi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

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Menurut Linda Maya Sastra, pelaku UMKM perlu memahami bahwa popularitas produk atau logo di media sosial tidak otomatis menjamin pelindungan hukum.

Oleh karena itu, penelusuran dan pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas usaha sekaligus mengantisipasi potensi persamaan dengan merek milik pihak lain.

Kanwil Kemenkum NTB memperkuat pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) di era digital
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri UMKM pelaku UMKM lombok barat kekayaan intelektual era digital Artificial Intelligence

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