Tim Penyuluh Bantu WBP Kurang Mampu, Bedah Tata Cara Bantuan Hukum Gratis

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Tim Penyuluh Hukum Kemenkum NTB memberikan sosialisasi Bantuan Hukum Non-Litigasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Lombok Barat, Rabu (7/10).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Lombok Barat tersebut merupakan bagian dari sinergi Kanwil Kemenkum NTB bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB.

Mereka memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Zainal Fikri.

Zainal Fikri menyampaikan apresiasi atas kerja sama Kanwil Kemenkum NTB dan LBH Posbankumadin Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari Kanwil Hukum NTB dan LBH Posbankumadin Mataram dalam kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Non Litigasi.

Kami berharap warga binaan dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib,” ujar Zainal Fikri.

Materi pertama disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum NTB, Nurul Fatima, yang membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.