JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini DJKI Ungkap Tantangan Royalti Musik Digital di Bali, Dorong Keadilan Bagi Pencipta

DJKI Ungkap Tantangan Royalti Musik Digital di Bali, Dorong Keadilan Bagi Pencipta

Rabu, 07 Oktober 2026 – 19:35 WIB
DJKI Ungkap Tantangan Royalti Musik Digital di Bali, Dorong Keadilan Bagi Pencipta - JPNN.com Bali
Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar memberi pemaparan di ajang Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Rabu (7/10). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, KUTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memetakan sejumlah tantangan dalam tata kelola royalti hak cipta lintas negara di tengah pertumbuhan penggunaan karya musik secara digital.

Pemetaan tersebut disampaikan Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar di ajang Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Rabu (7/10).

“Teknologi telah mendemokratisasi distribusi karya musik.

Baca Juga:

Tugas sekarang adalah memastikan struktur tata Kelola dan mendemokratisasi remunerasi untuk karya-karya tersebut,” ujar Hermansyah Siregar.

Menurut Hermansyah, perkembangan teknologi telah membuat karya musik dapat digunakan dan didistribusikan melintasi batas negara dengan lebih mudah.

Namun, kelancaran distribusi tersebut belum selalu diikuti dengan sistem pertukaran informasi yang mampu memastikan royalti mengalir kepada pemegang hak secara tepat.

Baca Juga:

Ia mengatakan persoalan dalam pengelolaan royalti lintas negara tidak selalu berkaitan dengan perbedaan hukum hak cipta.

Hambatan justru kerap muncul dalam pertukaran informasi, mulai dari data kepemilikan yang tidak lengkap, besarnya volume data penggunaan karya, hingga keterbatasan metadata untuk mencocokkan penggunaan karya dengan pencipta dan pemegang hak.

DJKI Kemenkum memetakan sejumlah tantangan dalam tata kelola royalti hak cipta lintas negara di tengah pertumbuhan penggunaan karya musik secara digital.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ditjen Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum Kemenkum NTB royalti Musik Digital Royalti Musik Digital Bali Pencipta kekayaan intelektual

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

  2. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali

    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

  3. PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow! - JPNN.com Bali

    PSS Terpuruk di Klasemen, Pieter Huistra Ogah Pasang Target Muluk-muluk, Wow!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU