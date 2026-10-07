DJKI Ungkap Tantangan Royalti Musik Digital di Bali, Dorong Keadilan Bagi Pencipta

bali.jpnn.com, KUTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memetakan sejumlah tantangan dalam tata kelola royalti hak cipta lintas negara di tengah pertumbuhan penggunaan karya musik secara digital.

Pemetaan tersebut disampaikan Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar di ajang Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, Rabu (7/10).

“Teknologi telah mendemokratisasi distribusi karya musik.

Tugas sekarang adalah memastikan struktur tata Kelola dan mendemokratisasi remunerasi untuk karya-karya tersebut,” ujar Hermansyah Siregar.

Menurut Hermansyah, perkembangan teknologi telah membuat karya musik dapat digunakan dan didistribusikan melintasi batas negara dengan lebih mudah.

Namun, kelancaran distribusi tersebut belum selalu diikuti dengan sistem pertukaran informasi yang mampu memastikan royalti mengalir kepada pemegang hak secara tepat.

Ia mengatakan persoalan dalam pengelolaan royalti lintas negara tidak selalu berkaitan dengan perbedaan hukum hak cipta.

Hambatan justru kerap muncul dalam pertukaran informasi, mulai dari data kepemilikan yang tidak lengkap, besarnya volume data penggunaan karya, hingga keterbatasan metadata untuk mencocokkan penggunaan karya dengan pencipta dan pemegang hak.