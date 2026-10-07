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Kemenkum NTB Ikut DKT Evaluasi Dashboard di Bali, Pacu Kualitas Layanan KI

Rabu, 07 Oktober 2026 – 09:24 WIB
Kemenkum NTB Ikut DKT Evaluasi Dashboard di Bali, Pacu Kualitas Layanan KI - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Program Kekayaan Intelektual yang digelar di Sthala Ubud Bali by Marriott, Ubud, Bali, pada 5 – 6 Oktober 2026. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, UBUD - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Program Kekayaan Intelektual yang digelar di Sthala Ubud Bali by Marriott, Ubud, Bali, pada 5 – 6 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman Kantor Wilayah dalam memanfaatkan dashboard sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus mendukung pengelolaan data Kekayaan Intelektual yang lebih terarah.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan Kantor Wilayah lainnya memperoleh penguatan materi dari sejumlah narasumber.

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Ada dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pembahasan diarahkan pada optimalisasi dashboard, integrasi data, keamanan informasi, hingga pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan target yang akuntabel.

Narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri I Gede Wira Adhi Darmawan menekankan pentingnya menjadikan dashboard sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah.

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“Dashboard tidak hanya menyajikan jumlah layanan dan pendaftaran, tetapi perlu dimanfaatkan untuk memetakan potensi daerah, kebutuhan pendampingan, perkembangan pelindungan, serta peluang pemanfaatan Kekayaan Intelektual,” ujar I Gede Wira Adhi Darmawan.

Narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Iswarayuda Bayu Agutama menyoroti pentingnya tata kelola data dan keamanan informasi dalam pengembangan dashboard.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Evaluasi Dashboard Monitoring Kinerja Program Kekayaan Intelektual di Ubud, Bali
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TAGS   Kemenkum NTB kekayaan intelektual Layanan KI Ubud Bali Program KI

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