Kemenkum NTB Gandeng LBH, Edukasi Bantuan Hukum Gratis untuk WBP Rutan Praya

bali.jpnn.com, PRAYA - Kanwil Kemenkum NTB memberikan sosialisasi bantuan hukum nonlitigasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya, Lombok Tengah, Selasa (6/10).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Praya tersebut berdasar permintaan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB.

Tujuan menghadirkan narasumber dalam rangka meningkatkan pemahaman WBP mengenai bantuan hukum nonlitigasi serta kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Zainal Fikri.

Zainal Fikri menyampaikan apresiasi atas sinergi Kanwil Kemenkum NTB dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Pelindung dalam memberikan edukasi hukum kepada warga binaan.

Materi pertama disampaikan Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum NTB I Made Agus Suarjaya, yang membahas mengenai ketertiban umum.

Ia menjelaskan bahwa ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai.

Narasumber dari LBH Lingkar Pelindung Wawan Septiawan menyampaikan materi mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.