Posbankum Pagesangan Mediasi Kasus Lakalantas, Tabrakan Maut Berakhir Damai

bali.jpnn.com, MATARAM - Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) memfasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas antarwarga melalui jalur nonlitigasi, Senin (5/10) kemarin.

Mediasi yang berlangsung di Ruang Posbankum Kelurahan Pagesangan tersebut merupakan pertemuan lanjutan.

Sebelumnya, para pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa membawa permasalahan ke ranah hukum.

Kegiatan dihadiri Lurah Pagesangan Barat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para saksi, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Paralegal Posbankum Kelurahan Pagesangan, serta para pihak yang terlibat.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia.

Dalam mediasi final, para pihak bersama para saksi menandatangani dokumen kesepakatan yang menyatakan peristiwa tersebut sebagai musibah.

Berdasar kesepakatan, biaya yang telah dikeluarkan, baik untuk pengobatan maupun perbaikan kendaraan, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Para pihak juga sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan pendampingan Paralegal Posbankum Kelurahan Pagesangan.