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Menkum Supratman Lantik Risman Soemantri Jadi Kakanwil NTB: Ajak Pegawai Bicara!

Selasa, 06 Oktober 2026 – 16:11 WIB
Menkum Supratman Lantik Risman Soemantri Jadi Kakanwil NTB: Ajak Pegawai Bicara! - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum Ri

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, serta pengembangan potensi pegawai dalam memperkuat kinerja organisasi Kementerian Hukum.

Pesan tersebut disampaikan Menkum Supratman saat memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (6/10).

Menkum Supratman menyebut pelantikan merupakan bagian dari implementasi sistem manajemen talenta yang terus dikembangkan Kementerian Hukum.

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Pelantikan kali ini juga memiliki keistimewaan karena empat pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses pemilihan yang melibatkan partisipasi pegawai.

Menurutnya, keberhasilan organisasi bukan merupakan hasil kerja satu individu, melainkan buah dari kontribusi seluruh unsur di dalamnya, mulai dari pimpinan, tim kerja, hingga jajaran pelaksana.

Menkum Supratman mengibaratkan organisasi seperti sebuah tim sepak bola.

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Tidak seluruh pemain harus mencetak gol, tetapi setiap orang harus mampu menjalankan perannya dengan baik serta saling mendukung untuk mencapai kemenangan bersama.

“Tidak perlu semua pemain mencetak gol.

Menkum Supratman menyebut pelantikan merupakan bagian dari implementasi sistem manajemen talenta yang terus dikembangkan Kementerian Hukum.
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum RI Kemenkum NTB Risman Somantri Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri

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